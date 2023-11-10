09:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Пензенца осудили в Воронеже за незаконный вывоз оружия и боеприпасов из зоны СВО
Мужчина за незаконный вывоз автомата и патронов из зоны СВО через Воронежскую область получил условный срок.
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Кантемировский райсуд вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого стал 41-летний житель Пензенской области. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия. Об этом рассказали в пресс-службе райсуда 9 ноября.
В ходе заседаний было установлено, что пензенец помогал эвакуировать раненых после подрыва госпиталя в Луганской Народной Республике в декабре 2022 года. Тогда он нашел автомат Калашникова и 30 патронов в магазине, коробку со 120 патронами и две ручные гранаты.
Он не сдал оружие, а спрятал его. В августе 2023 года он привез в ЛНР гуманитарную помощь, отыскал спрятанное оружие с боеприпасами, сложил в багажник и поехал обратно. Его остановили досмотра в Кантемировском районе Воронежской области.
Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.