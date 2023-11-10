09:30 (мск), источник: dostup1.ru
Магнитогорец ограбил фотостудию через 3 дня после освобождения из колонии
Теперь его отправили в колонию строгого режима и признали рецидивистом.
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Житель Магнитогорска (Челябинская область) похитил оборудование из фотостудии через несколько дней после освобождения из колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что мужчина покинул места лишения свободы в апреля 2023 года, но на путь исправления не встал. Спустя три дня взломал замок и проник в помещение фотостудии, откуда похитил материальные ценности на общую сумму около 460 тыс. рублей.
Ленинский райсуд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
«С учетом данных о личности обвиняемого, суд согласился с позицией прокурора и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Приговор не вступил в законную силу.