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09:30 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорец ограбил фотостудию через 3 дня после освобождения из колонии

Теперь его отправили в колонию строгого режима и признали рецидивистом.

Житель Магнитогорска (Челябинская область) похитил оборудование из фотостудии через несколько дней после освобождения из колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что мужчина покинул места лишения свободы в апреля 2023 года, но на путь исправления не встал. Спустя три дня взломал замок и проник в помещение фотостудии, откуда похитил материальные ценности на общую сумму около 460 тыс. рублей.

Ленинский райсуд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

«С учетом данных о личности обвиняемого, суд согласился с позицией прокурора и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Приговор не вступил в законную силу.

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