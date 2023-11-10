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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Горы налички в рублях и долларах: крупную шишку скрутили оперативники во Владивостоке

Во Владивостоке СК провел обыск в доме у директора ресторанов «Репаблик».

Источник: СУ СКР по Приморскому краю

Следственное управление СК по Приморскому краю завело дело в отношении директора коммерческой организации, которая оказывает услуги общественного питания. Причина — предположительное уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Источник редакции сообщил, что фигурант — руководитель сети ресторанов «Репаблик». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По версии следствия, подозреваемый занимал на посту руководителя оставался единственным, кто оперировал деньгами компании, недоплатил в казну государства 83 миллиона рублей в виде налогов.

Обыск в элитном жилье фигуранта привел к изъятию более 23 миллионов рублей и 12 тысяч долларов США наличкой.

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Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего. Если обвинение подтвердится, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о троице бизнесменов, которые пытались обмануть систему неверными данными в налоговых декларациях.

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