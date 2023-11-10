10:59 (мск), источник: АиФ Челябинск
Суд отказал в УДО южноуральцу, который сжёг жену
Кыштымский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении южноуральцу, отбывающему наказание за жестокое убийство собственной жены.
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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Преступление мужчина совершил в мае 2010 года в селе Миасском. Он дождался, пока супруга уснёт, облил её бензином и поджёг. Женщина умерла в больнице спустя два дня. Как сообщалось тогда, горючим супруг облил и себя тоже, а позже уверял, что хотел умереть вместе с возлюбленной. Однако поджёг только её.
В процессе судебных разбирательств выяснилось, что во время совместной жизни мужчина не раз поднимал на свою жену руку.
В апреле 2011 года суд приговорил южноуральца к 16 годам и месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Об условно-досрочном освобождении ходатайствовал адвокат осуждённого. Суд учёл позицию прокурора и оставил преступника в заключении. В колонии он проведёт ещё 3,5 года.