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10:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В массовом ДТП в Пермском крае пострадали три человека

Серьезная авария произошла в Чайковском округе.

В Чайковском округе 9 ноября произошло серьезное ДТП. По информации спасателей, машины столкнулись в районе 13 часов у деревни Гаревая. Участниками ДТП стали три автомобиля ВАЗ, все они серьезно пострадали. Одна из машин после столкновения оказалась в кювете.

Травмы получили три человека, двоих пострадавших отвезли в больницу Чайковского.

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