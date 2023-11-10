10:57 (мск), источник: Комсомольская правда
В массовом ДТП в Пермском крае пострадали три человека
Серьезная авария произошла в Чайковском округе.
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В Чайковском округе 9 ноября произошло серьезное ДТП. По информации спасателей, машины столкнулись в районе 13 часов у деревни Гаревая. Участниками ДТП стали три автомобиля ВАЗ, все они серьезно пострадали. Одна из машин после столкновения оказалась в кювете.
Травмы получили три человека, двоих пострадавших отвезли в больницу Чайковского.