11:38 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске защита экс-сенатора Лаптева запросила условный срок
Адвокат сослался на ухудшение состояния здоровья подсудимого.
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В Новосибирске защита бывшего сенатора и депутата Законодательного собрания Владимира Лаптева запросила условный срок по делу о взятке.
Причиной стало ухудшение состояния здоровья подсудимого. Об этом сообщает издание Сиб.фм. Лаптев находился в СИЗО. После проведенной операции ему необходимо обслуживание с высокотехнологичным оборудованием.
Адвокат Алексей Поздняков указал: если отправить Латпева в колонию, его может ждать летальный исход. Бывший сенатор полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.
Ранее стало известно, что Владимиру Лаптеву грозят 9 лет тюрьмы и штраф в размере 35 млн рублей.