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11:38 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске защита экс-сенатора Лаптева запросила условный срок

Адвокат сослался на ухудшение состояния здоровья подсудимого.

В Новосибирске защита бывшего сенатора и депутата Законодательного собрания Владимира Лаптева запросила условный срок по делу о взятке.

Причиной стало ухудшение состояния здоровья подсудимого. Об этом сообщает издание Сиб.фм. Лаптев находился в СИЗО. После проведенной операции ему необходимо обслуживание с высокотехнологичным оборудованием.

Адвокат Алексей Поздняков указал: если отправить Латпева в колонию, его может ждать летальный исход. Бывший сенатор полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

Ранее стало известно, что Владимиру Лаптеву грозят 9 лет тюрьмы и штраф в размере 35 млн рублей.

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