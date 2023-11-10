10:28 (мск), источник: МК.RU Челябинск
На Южном Урале кошка спасла девочку-подростка, разбудив ее во время пожара
Возгорание случилось в селе Радиомайка в Пластовском районе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Из-за короткого замыкания в электросчетчике загорелась кухня, а в спальне в этот момент находилась 15-летняя девочка.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что школьница спаслась благодаря кошке Соне, которая настойчиво скреблась в дверь и разбудила девочку. Проснувшись, она открыла дверь и увидела сильное задымление. Таким образом питомец выполнил работу пожарного извещателя. Вместе с кошкой девочка эвакуировалась через окно, обе они не пострадали.
«Прибывшие на вызов огнеборцы в считанные минуты справились с возгоранием», — прокомментировали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.