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10:28 (мск), источник: МК.RU Челябинск

На Южном Урале кошка спасла девочку-подростка, разбудив ее во время пожара

Возгорание случилось в селе Радиомайка в Пластовском районе.

Из-за короткого замыкания в электросчетчике загорелась кухня, а в спальне в этот момент находилась 15-летняя девочка.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что школьница спаслась благодаря кошке Соне, которая настойчиво скреблась в дверь и разбудила девочку. Проснувшись, она открыла дверь и увидела сильное задымление. Таким образом питомец выполнил работу пожарного извещателя. Вместе с кошкой девочка эвакуировалась через окно, обе они не пострадали.

«Прибывшие на вызов огнеборцы в считанные минуты справились с возгоранием», — прокомментировали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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