10:46 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорус купил водительские права в метро и попал в ДТП
Житель Слонима попал в ДТП с водительскими правами, купленными в метро.
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Житель Слонима купил водительские права на 10 лет в метро и попал в дорожно-транспортное происшествие. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что в момент разбирательства по факту ДТП в Слониме, 23-летний местный житель предъявил водительское удостоверение России, которое вызвала у сотрудников милиции сомнение в его подлинности. В результате проверки выяснилось, что все изображения на бланке были выполнены способом струйной печати. Что касается цветопеременного элемента, голографического изображения, ультрафиолетовой защиты, то они были имитированы различными способами. Мужчина признался, что водительские права на 10 лет купил у незнакомых лиц без каких-либо экзаменов, уточнив, что сделка состоялась в метро.