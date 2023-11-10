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11:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сбежавшего из колонии осужденного продолжают разыскивать в Усть-Куте

Мужчина покинул исправительное учреждение 27 октября.

Источник: ГУФСИН по Иркутской области

ГУФСИН России по Иркутской области продолжает разыскивать сбежавшего осужденного Амридина Саидова 1966 года рождения. Мужчина самовольно покинул территорию колонии-поселения № 20 в Усть-Куте 27 октября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приметы: на вид 50−55 лет, рост 165 см, среднее телосложение, большие глаза, темные с проседью волосы, короткая стрижка.

Граждан, что-либо знающих о его местонахождении, просят обратиться по телефонам отдела розыска ГУФСИН России по Иркутской области: 8 (3952) 26−81−34, 26−81−45. Также можно позвонить в дежурную часть ГУФСИН: 8 (3952) 33−97−56, 26−81−59.

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