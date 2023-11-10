11:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Сбежавшего из колонии осужденного продолжают разыскивать в Усть-Куте
Мужчина покинул исправительное учреждение 27 октября.
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ГУФСИН России по Иркутской области продолжает разыскивать сбежавшего осужденного Амридина Саидова 1966 года рождения. Мужчина самовольно покинул территорию колонии-поселения № 20 в Усть-Куте 27 октября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Приметы: на вид 50−55 лет, рост 165 см, среднее телосложение, большие глаза, темные с проседью волосы, короткая стрижка.
Граждан, что-либо знающих о его местонахождении, просят обратиться по телефонам отдела розыска ГУФСИН России по Иркутской области: