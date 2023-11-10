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11:20 (мск), источник: Татарстан 24

Мэрия Казани прокомментировала ситуацию с бойцами батальона «Алга», которых не впустили в развлекательные заведения

Они были одеты в военную форму.

Источник: Татарстан 24

В Казани бойцов батальона «Алга» не впустили в несколько развлекательных заведений из-за того, что они были одеты в военную форму. Владельцы ресторанов и клубов отметили, что это не соответствует установленному дресс-коду для посетителей.

«Друзья, с уважением относимся к участникам СВО и считаем, что ситуация, в которую они попали, вызывает вопросы. Не видим законной причины для отказа в посещении клуба в военной форме. Обратимся к владельцам данных заведений, а правоохранительные органы, уверены, дадут действиям их представителей правовую оценку», — прокомментировали ситуацию в мэрии Казани.

Ранее мы писали, что Путин поручил разобраться с обеспечением военнослужащих средствами реабилитации.

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