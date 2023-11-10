13:07 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирии загорелось здание психоневрологического интерната
Пожарные спасли 23 пациентов, еще 114 эвакуировались самостоятельно.
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В селе Юмагузино загоревшийся диван стал причиной пожара в психоневрологическом интернате. Из здания сотрудники МЧС спасли 23 человека, которые стояли у окон или прятались под кроватью. Их выводили по лестничному маршу с помощью спасустройств, сообщили в МЧС.
Самостоятельно покинули помещение 114 человек. Едкий дым быстро заполнил более 100 кв. метров помещений. Огонь ликвидировали на площади 15 кв. м. Никто не пострадал.