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13:07 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии загорелось здание психоневрологического интерната

Пожарные спасли 23 пациентов, еще 114 эвакуировались самостоятельно.

Источник: МЧС Башкирии

В селе Юмагузино загоревшийся диван стал причиной пожара в психоневрологическом интернате. Из здания сотрудники МЧС спасли 23 человека, которые стояли у окон или прятались под кроватью. Их выводили по лестничному маршу с помощью спасустройств, сообщили в МЧС.

Самостоятельно покинули помещение 114 человек. Едкий дым быстро заполнил более 100 кв. метров помещений. Огонь ликвидировали на площади 15 кв. м. Никто не пострадал.

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