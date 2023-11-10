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12:28 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Задержаны должностные лица «Казспецэкспорта»

Сотрудники АФМ задержали должностных лиц РГП «Казспецэкспорт» по подозрению в крупном хищении бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по финмониторингу.

Представители ведомства сообщили, что при координации Главной военной прокуратуры были задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт», а также руководители подконтрольных им юридических лиц.

«Они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа», — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит. По данным с официального сайта предприятия, РГП «Казспецэкспорт» создано правительством РК в целях обеспечения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества. Согласно статье 189 Уголовного кодекса РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное: группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения, — наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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