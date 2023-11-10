Травму головы получил ребёнок в батутном центре Уральска

По словам мамы мальчика, её сын находился в батутном центре по случаю дня рождения одноклассника. Женщина говорит, что ребёнок получил серьёзную травму головы, в результате которой перенёс срочную операцию на черепе. Ему удалили кусок черепа и зашили повреждённый сосуд.
Мама пострадавшего ребёнка отметила, что следователи ни у кого не взяли показания, никто из руководства батутного центра не позвонил узнать о состоянии ребёнка.
После случившегося, пишет женщина, сотрудники центра принесли влажные салфетки, сославшись на то, что аптечки у них нет.
В управлении здравоохранения рассказали, что в тот же день пациенту провели операцию, а на восьмые сутки выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Ребёнку рекомендовано наблюдение и лечение у невролога и педиатра, покой и освобождение от физкультуры.
В пресс-службе департамента полиции информировали, что ведётся досудебное расследование по статье 306 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».