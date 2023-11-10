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12:23 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

16-летний подросток насмерть разбился на скутере в Шымкенте

Подросток на скутере стал жертвой смертельного ДТП, которое случилось вечером 9 ноября в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 10 ноября, дорожное происшествие со смертельным исходом случилось около 19:40 9 ноября на углу улиц Мугалжар и Алпамыс батыра. Столкнулись скутер Zhweki и автомобиль Kia Optima.

Скутером управлял 16-летний подросток. Он погиб на месте.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и кто стал его виновником — подросток на скутере или автомобилист, в полиции пока не уточнили. Идет досудебное расследование, назначены экспертизы.

В начале октября водитель военного грузовика насмерть сбил 17-летнего парня на мопеде в Алматы.

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