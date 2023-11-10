12:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Сняли подгузник и обнаружили ожог: В Татарстане из детсада полуторагодовалую девочку увезли в больницу
В Татарстане из детсада полуторагодовалую девочку увезли в больницу с ожогом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Инцидент произошел 2 ноября в детском саду № 82 Нижнекамска. В нем при пока невыясненных обстоятельствах полуторагодовалая девочка получила ожог ягодиц 1−2 степени. Ребенка срочно госпитализировали.
«ПОСТОЯННО МЕНЯЮТ ВЕРСИИ».
По словам отца девочки, в тот день было все как обычно. Он отвел дочь в детсад, передал ее воспитателям и со спокойной душой отправился по своим делам. А после тихого часа мать девочки Венера получила тревожный звонок.
«Мне позвонили из детсада и сказали, что у моей дочки ожог ягодиц. Якобы, до тихого часа ее подмыли, надели подгузник и уложили спать. После пробуждения, ребенку сняли подгузник и обнаружили ожог», — рассказывает женщина.
По ее словам, сразу после этого они с мужем направились в садик, где им сначала подтвердили, что няня подмывала девочку, а позже открестились от этого. Дескать, отец привел ребенка уже с ожогом.
«Они постоянно меняют свои версии. То подмывали, то не подмывали, то надевали подгузник, то не надевали. А вот врачи и судмедэксперт, пока что, не берутся утверждать, что ожог мог быть получен именно от подгузника. Мы все еще ждем заключения экспертизы», — пояснила мать ребенка.
К слову, у женщины есть собственные догадки о том, как ее дочь могла получить такой ожог. Первое, что ей приходит на ум — вода из-под крана была слишком горячей, и няня, находясь в перчатках, попросту этого не почувствовала этого и подмыла ребенка кипятком, надев после этого подгузник. Второе — няня перепутала мыло с каким-то химическим средством, в результате чего, девочка и получила ожог.
«Мы ждем заключения экспертизы. Пока ничего прокомментировать вам не могу», — в свою очередь говорит заведующая детским садом № 82 Светлана Симачкова.
МОГУТ ОСТАТЬСЯ ШРАМЫ.
Как рассказала «КП-Казань» на тот момент и.о. начальника управления дошкольного образования Нижнекамска Елена Горшкова, они не спешит утверждать, что ребенок получил ожог именно в детсаду. Таким образом, до конца разбирательства Горшкова воздерживается от выдвижения каких-либо версий произошедшего.
«На данный момент нам неизвестно, где конкретно девочка получила ожог. Знаем лишь, что эти травмы обнаружили сотрудники детсада № 82, которые и выступили инициаторами госпитализации ребенка», — сообщила Елена Горшкова.
С ее слов, медики диагностировали у девочки ожог не установленным агентом. В настоящее время, ее состояние удовлетворительное и отмечается положительная динамика по выздоровлению.
Мать ребенка также подтвердила, что дочку уже готовят к выписке и единственное, что сейчас ее тревожит — это шрамы, которые, возможно, останутся после ожога.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.
Можно ли в таких случаях родителям через суд добиться материальной компенсации?
«Они имеют право требовать привлечения к ответственности виновных лиц, а также компенсации материальных и моральных потерь, будь то расходы на лекарства, сиделку, процедуры и прочее», — объяснил адвокат Айрат Фаткулин.
Вдобавок, он отметил, что воспитатель дошкольного учреждения несет ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка. Это прописано как в его должностных инструкциях, так и в положении об охране жизни и здоровья детей. А после происшествия, в дошкольном образовательном учреждении создается комиссия по его расследованию, где заполняется акт о несчастном случае.
«В настоящее время, прокуратура проводит проверку по данному факту. Родителям следует подождать вынесения решения, и уже на его основании действовать», — подытожил адвокат.