13:32 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Почему не наказали сибиряка, спрятавшего тело эскортницы «госпожи Стэллы»?
Юрист объяснил, почему сибиряк избежал наказание.
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В Новосибирске закрыли уголовное дело об убийстве эскортницы «госпожи Стэллы». Под таким именем вела тайную жизнь 30-летняя Екатерина Плотникова. Девушка рассказывала семье, что работает в салоне красоты, но на деле оказывала особые услуги.
О сибирячке стало известно 20 февраля 2021 года, когда ориентировку с её фотографией стали публиковать в соцсетях поисковые отряды. Девушка таинственно исчезла, хотя за день до этого спокойно общалась с близкими по телефону, ничего не предвещало беды. Когда близкие не смогли до неё дозвониться, они обратились в полицию.
Правоохранители во время поисков нашли анкету Екатерины на сайте девушек по вызову. Там она была подписана как «госпожа Стэлла». Такой факт биографии пропавшей заинтересовал оперативников. Они предположили, что её убили. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
На одном из допросов 36-летний знакомый Екатерины по имени Алексей (имя изменено) стал путаться в показаниях. Это насторожило правоохранителей. В итоге мужчина признался, что причастен к пропаже эскортницы, сообщает «КП-Новосибирск».
По его словам, в тот вечер он заехал домой к Екатерине и обнаружил её мёртвой. Так как мужчина владеет бизнесом, данный инцидент мог сказаться на его репутации и помешать ему дальше заниматься предпринимательством. Он решил не звонить в скорую и полицию, увёз тело девушки за город и спрятал в овраге. Затем Алексей залил знакомую бетоном и уехал. Он уверял, что не убивал Екатерину.
Расследование показало, что насильственных следов смерти, действительно, не было. Екатерина умерла из-за заболевания — у неё был сахарный диабет. В тот роковой вечер у девушки случился приступ, из-за чего она скончалась у себя дома.
Так как по факту никакого убийства не произошло, уголовное дело закрыли. Алексея не стали привлекать к ответственности.
Почему отпустили мужчину, который залил бетоном тело?
Почему сибиряка, который спрятал тело Екатерины, не наказали? Разве то, что он залил бетоном тело, не является надругательством? Юрист Никита Северюгин в беседе с «АиФ-Новосибирск» объяснил, почему так произошло.
«В действующем Уголовном кодексе РФ имеет место статья, которая устанавливает ответственность за надругательство над телами умерших (ст. 244), но, исходя из имеющихся сведений, указанное лицо не совершало действий, которые подпадали под диспозицию нормы», — прокомментировал юрист.
Он отмечает, что действия мужчины являются аморальными, но не преступными.
«Если бы было установлено, что смерть лица наступила вследствие действий указанного мужчины (ст. 105, п. 4 ст. 111 и другие), то действия по “сокрытию тела” возможно было бы квалифицировать по статье 316 УК РФ “Укрывательство преступления”», — добавил эксперт.
По словам Никиты Северюгина, если родственники погибшей хотят получить возмещение морального вреда, им необходимо доказать наличие причинно-следственной связи между действиями Алексея и фактом причинения морального вреда с учётом обстоятельств дела и имеющихся доказательств.
«В настоящем случае возможно возмещение морального вреда родственникам умершей в связи с тем, что мужчина нарушил требования о достойном захоронении (погребении). Но стоит признать, что ситуация является неоднозначной. Для полного анализа необходимо больше сведений относительно самого уголовного дела», — добавил специалист.