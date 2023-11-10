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13:39 (мск), источник: СуперОмск

Мэр Омска дал комментарий по поводу падения штукатурки на ребенка в школе

Мэр Омска Сергей Шелест в пятницу, 10 ноября 2023 года, прокомментировал инцидент с падением штукатурки в одной из школ города.

«Дал поручение своему заместителю по социальному блоку Инне Борисовне Елецкой разобраться с инцидентом, произошедшим в школе № 91, где на ребёнка осыпалась штукатурка», — заявил мэр.

Напомним, по факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». Пострадавший ребенок, как сообщалось ранее, получил черепно-мозговую травму.

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