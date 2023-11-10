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13:38 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Сразу три человека погибли в сгоревшем доме в Столбцовском районе

Пожар в одноэтажном доме унес жизни трех человек в Столбцовском районе.

Источник: МЧС Беларуси

Утром 10 ноября спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Зуи Столбцовского района, проинформировали в МСЧ Беларуси.

Прибывшие спасатели установили, что горит одноэтажный жилой дом. Обнаружены тела троих погибших. А то, из-за чего произошла трагедия, еще предстоит установить.

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