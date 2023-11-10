13:38 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Сразу три человека погибли в сгоревшем доме в Столбцовском районе
Пожар в одноэтажном доме унес жизни трех человек в Столбцовском районе.
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Утром 10 ноября спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Зуи Столбцовского района, проинформировали в МСЧ Беларуси.
Прибывшие спасатели установили, что горит одноэтажный жилой дом. Обнаружены тела троих погибших. А то, из-за чего произошла трагедия, еще предстоит установить.