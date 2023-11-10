13:47 (мск), источник: Комсомольская правда
В Свердловской области закрыли трассу из-за аварии с двумя грузовиками
В ДТП пострадал водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля.
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В Свердловской области произошло ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Из-за лобового столкновения двух грузовых автомобилей на 60-м километре автодороги движение было ограничено.
— Водитель грузовой автомашины Mercedes допустил выезд на полосу дороги встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной DAF в составе с прицепом, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Травмы различной степени тяжести получил водитель Mercedes. Медики оказывают помощь пострадавшему.
— Движение на данном участке автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничено в оба направления. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, — добавили в региональной Госавтоинспекции.