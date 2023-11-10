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14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавший на Чукотке самарский самолет найден

Спасатели нашли самолет компании из Самарской области, который пропал на Чукотке.

Источник: Комсомольская правда

Завершились поиски самолета компании из Самарской области, который утром 10 ноября 2023 года пропал на Чукотке. Все три человека, которые находились на его борту, живы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Владислав Кузнецов.

— По предварительной информации, пилоты и пассажир живы, но получили ранения различной степени тяжести. Во время обнаружения на борту находились два человека. Капитан судна пешком отправился искать место связи. За ним выдвинулась поисковая группа.

рассказал глава региона

Всех пострадавших планируют транспортировать в артель Шахтерский. Утром, если позволит погода, будет организован санрейс.

Напомним, самолет, принадлежащий самарской компании, вылетел по маршруту Певек — прииск Полярный в 10:40. Судно должно было прибыть к месту назначения в 12:40, но в назначенное время так и не прилетело. Что именно произошло с бортом, пока не ясно.

рассказал глава региона
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