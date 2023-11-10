14:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Превратила в живой скелет: отец умершего от голода школьника хочет лишить многодетную бывшую родительских прав
Отец умершего ребенка хочет лишить бывшую родительских прав в Иркутской области.
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— Она не уберегла нашего единственного ребенка… К бывшей не чувствую агрессии, но она должна понести наказание за смерть сына! Сейчас у нее еще четверо малолетних детей от других браков. Младшей дочке только полгода. Боюсь, что суд может дать отсрочку, пока ребенку не исполнится 14. Да и опасна она для детей… — заявляет 31-летний Николай (имя изменено по его просьбе — прим. Ред.).
В жизни Саши отец не присутствовал.
История 12-летнего Саши (имя изменено — прим. Ред.) никого не может оставить равнодушным. Ведь мальчик несколько месяцев умирал страшной смертью прямо на глазах матери. Ребенка можно было спасти, позвони женщина в скорую. Но она лишь наблюдала, как мучительно уходит ребенок. Смотреть за страданиями Саши не смог дядя: он и забил тревогу, вызвав медиков и полицию. Но даже тогда бессердечная мать отказалась отдавать больного сына. Его все-таки удалось отвезти в больницу, но было слишком поздно: мальчишка умер в реанимации. Трагедия случилась в августе 2022 года. Теперь женщина отвечает перед судом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что и сам Николай в жизни Саши практически не участвовал. За все 12 лет сына видел только три раза. Однажды приехал на день рождения и пару раз забирал к себе в гости. Теперь об этом сильно сожалеет.
— Пока работал в Иркутске, сын с гражданской супругой жили в селе Баяндай, где еще 14 лет назад друзья познакомили с матерью Саши. Но однажды позвонил приятель и сказал, что видел ее с другим. Обозлился! Решил, что просто буду платить алименты и приезжать по возможности.
Николай утверждает: он каждый месяц высылал деньги матери Саши на ребенка, созванивался с сыном. Кстати, мальчик рос обычным ребенком. Общался со сверстниками, ходил в школу. Спустя время его мама родила двух дочерей, сестер Саши. После семья перебралась в поселок Усть-Ордынский.
— Последний раз общался с сыном больше года назад, — говорит Николай. — Разговор закончился на том, что Саша в порядке, помощь им не нужна.
О заболевании Николай узнал только летом 2022 года. Позвонила общая подруга, мол, мальчик в критическом состоянии находится в реанимации. Тогда отец немедленно приехал в Усть-Ордынский. Пустили медики к Саше один раз. Дальше о его состоянии узнавал только через знакомых.
«Вину признаю».
Сейчас о 35-летней матери Саши известно немного. На заседаниях суда всегда прилично: аккуратно причесана, хорошо одета. С виду и не скажешь, что ее судят сразу по двум статьям: убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью и неисполнение обязанностей по воспитанию. Живет в селе Усть-Ордынский, образование — 11 классов школы, нигде не учится и не работает. Вместе с гражданским супругом растит полугодовалую дочку. Еще троих ее детей, 7, 9 и 10 лет, воспитывает другой мужчина — их родной отец. Родительских прав при этом не лишена.
— Вину признаю, — сухо произнесла однажды женщина на первом заседание суда.
Николай сейчас настроен решительно — должна понести наказание!
— Понимаю, что лишить родительских прав самостоятельно не могу, так как не являюсь законным представителем ее детей. Буду просить прокурора, чтобы рассмотрел мое заявление, — рассказывает отец Саши.
Отсрочку не получит.
КП-Иркутск же удалось связаться с юристом по семейным и наследственным спорам Еленой Поповой, которая сообщила, что лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, которая применяется судом только за виновное поведение.
— Дело в том, что в соответствии с семейным кодексом РФ, инициировать иск о лишении родительских прав может только биологический родитель. Суд будет вынужден вернуть истцу его иск, поскольку папа Саши не наделен законом полномочиями по защите прав несовершеннолетних — не являющихся его детьми. Более того, в интересах самого Саши он уже тоже не может выступать, поскольку мальчика нет в живых.
Елена Попова утверждает, что органы опеки и попечительства или прокуратура могут направить иск в суд о лишении родительских прав женщины. Но тут важно отметить, что смерть Саши, как следствие действий мамы не является основанием для лишения родительских прав по отношению к другим ее детям.
— Но это является безусловным основанием для проведения полноценной проверки семьи в целом в связи с ненадлежащим исполнением мамой своих родительских обязанностей, — заключает юрист.
Также Елена утверждает, мать Саши вряд ли получит отсрочку, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Ведь уголовный кодекс РФ не содержит такого исключения для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.