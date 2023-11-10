14:35 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Задержанный в Новосибирске мужчина пойдет под суд за тройное убийство
Преступление произошло 29 лет назад в Оренбурге.
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Одного из обвиняемых по делу о тройном убийстве 29-летней давности задержали в Новосибирске.
Преступление произошло в 1994 году в Оренбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. 23 сентября в квартире дома по улице Родимцева обнаружили тела 48-летней владелицы жилья, 10-летнего сына и 19-летней дочери. Девушка находилась на пятом месяце беременности.
Следователи возбудили уголовное дело. Они установили, что у женщины, которая занималась предпринимательством, похитили имущество на 15 млн рублей.
Позднее оперативники установили, что к совершенному преступлению причастны двое граждан, которым сейчас 46 и 45 лет. Злоумышленники вошли в квартиру и стали ножами наносить удары жильцам. После они задушили двух женщин и мальчика.
Одного из обвиняемых задержали в Омской области в апреле 2023 года. Он использовали поддельные документы. На второго вышли в мае в Новосибирске. Мужчина долгое время жил под другой фамилией.