14:19 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Гибель жены экс-министра Куандыка Бишимбаева расследуют по статье «Убийство»
Бишимбаев задержан, идет следствие.
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АЛМАТЫ, 10 ноя — Sputnik. Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по ст. 99 ч. 1 УК Казахстана (убийство), сообщили в департаменте полиции Астаны. Речь идет об инциденте, в результате которого погибла жена экс-министра Куандыка Бишимбаева.
9 ноября казахстанские СМИ сообщили, что ранее судимый за коррупционные преступления экс-министр экономики Куандык Бишимбаев, якобы будучи в алкогольном опьянении, избил супругу в ресторане. В публикациях утверждалось, что пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
В МВД в тот день подтвердили только факт драки в ресторане, в результате которой от телесных повреждений скончалась женщина. Однако называть какие-либо подробности, включая фамилии, в полиции отказались.
«В ЦОУ ДП Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан. Назначены соответствующие экспертизы. Мера пресечения избирается», — ответили на запрос в ведомстве.
Позднее факт задержания Куандыка Бишимбаева в рамках расследования дела об избиении супруги подтвердил вице-министр внутренних дел Казахстана Сакен Сарсенов.
«Он задержан, сейчас идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу. В рамках работы вам дополнительную информацию предоставят», — сказал вице-министр журналистам.
Куандык Бишимбаев был приговорен в 2018-м к 10 годам по обвинениям в коррупции, в 2019-м он вышел по УДО.