Главное
Главные новости недели
14:19 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Гибель жены экс-министра Куандыка Бишимбаева расследуют по статье «Убийство»

Бишимбаев задержан, идет следствие.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 10 ноя — Sputnik. Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по ст. 99 ч. 1 УК Казахстана (убийство), сообщили в департаменте полиции Астаны. Речь идет об инциденте, в результате которого погибла жена экс-министра Куандыка Бишимбаева.

9 ноября казахстанские СМИ сообщили, что ранее судимый за коррупционные преступления экс-министр экономики Куандык Бишимбаев, якобы будучи в алкогольном опьянении, избил супругу в ресторане. В публикациях утверждалось, что пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

В МВД в тот день подтвердили только факт драки в ресторане, в результате которой от телесных повреждений скончалась женщина. Однако называть какие-либо подробности, включая фамилии, в полиции отказались.

«В ЦОУ ДП Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан. Назначены соответствующие экспертизы. Мера пресечения избирается», — ответили на запрос в ведомстве.

Позднее факт задержания Куандыка Бишимбаева в рамках расследования дела об избиении супруги подтвердил вице-министр внутренних дел Казахстана Сакен Сарсенов.

«Он задержан, сейчас идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу. В рамках работы вам дополнительную информацию предоставят», — сказал вице-министр журналистам.

Куандык Бишимбаев был приговорен в 2018-м к 10 годам по обвинениям в коррупции, в 2019-м он вышел по УДО.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Визит Путина в Астану: Акорда и Кремль сверяют часы
30-летие тенге: Нацбанк представил выставку самых редких и дорогих монет Казахстана
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование