Названа причина смерти футболиста Алексея Лесина в Сочи

Сергей Лесин-старший также рассказал, что провели собственное небольшое расследование, опрашивая свидетелей случившегося.
Свидетели рассказали, что Алексей был в караоке-баре с командой до трех часов ночи, после чего они направились в другое заведение. Однако по какой-то причине его не пустили туда, возможно, из-за несоответствия дресс-коду. Друзья планировали вызвать такси, но Алексей решил подождать их. В пять часов утра они видели, как он вышел из другого бара и направился в сторону моря. Спустя три часа его нашли мертвым.
Сергей Лесин также подчеркнул, что следователь не предоставил им дополнительной информации, несмотря на наличие камер видеонаблюдения на всем побережье, которые, возможно, могли бы пролить свет на случившееся.