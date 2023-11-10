14:41 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Экс-директора нижегородского департамента строительства осудят за взятки
Он получил 1 млн рублей.
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Бывший директор департамента департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Илью Гора будут судить за взяточничество. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
По данным следствия в феврале-марте 2023 года директор депстроя, зная, что компания не успеет в течение месяца поставить оборудование в девять детских садов, рекомендовал именно ее определить единственным поставщиком без проведения конкурса. В результате контракты были выполнены с нарушением сроков. А Гор за свои услуги получил не меньше 1 млн рублей.
Гор был задержан в конце июня. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в крупном размере». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.
По информации прокуратуры Нижегородской области, уголовное дело направлено на рассмотрение в Московский районный суд.