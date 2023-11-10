17:14 (мск), источник: Югополис
В Краснодаре в массовом ДТП погиб человек, четверо пострадали
По факту дорожного инцидента проводится проверка.
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Смертельная авария с погибшим и пострадавшими произошла вечером 9 ноября на Ростовском шоссе Краснодара. В ДТП участвовало 4 транспортных средства.
По информации пресс-службы УМВД РФ по Краснодару, 43-летний водитель автомобиля SsangYong, ехавший со стороны поселка Лазурного в направлении Восточного обхода, каким-то образом оказался на встречной полосе и столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 32-летнего мужчины. Продолжив движение, иномарка врезалась в «ИЖ» под управлением 65-летнего водителя и в Hyundai, за рулем которого находился 46-летний житель Ставрополья.
31-летний пассажир «жигулей» погиб. Водители трех автомобилей и 46-летний пассажир «ИЖ» госпитализированы с различными травмами.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.