14:56 (мск), источник: Комсомольская правда
«Осколки старины»: в центре Воронежа нашли древний череп
Находку обнаружили на пустыре заброшенного дома в Ленинском районе.
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Что Воронеж стоит на человеческих костях — факт общеизвестный. За свою четырехвековую историю город разросся от небольшой крепости до мегаполиса. Бывшие окраины, первоначально отданные под захоронения, стали современным центром. И на территориях старинных кладбищ построили цирк, дворец спорта «Юбилейный», телецентр, а еще скверы, храмы, школы и жилые дома.
Великая Отечественная война, когда через Воронеж проходила линия фронта, тоже оставила след в земле в виде останков бойцов на местах ожесточенных боев. Их до сих пор находят при проведении земельных работ.
Мало-мальски интересующийся историей горожанин понимает, что ходит по костям своих предшественников. Но иногда эта фраза приобретает буквальный смысл…
КУДА ПРИВОДЯТ ТРОПЫ КРАЕВЕДОВ.
В начале ноября воронежские краеведы в поисках свежих локаций и маршрутов для экскурсий бродили по частному сектору ближней Чижовки. Искали новые и ранее не замеченные осколки старины. Забрели на территорию разрушенного жилого дома, который расположен в живописном месте улицы Белостокской над водохранилищем, отсюда открывается прекрасный вид на город. Перешагивая через кучи бытового мусора и битых кирпичей, одна из участниц прогулки Ирина Лысикова заметила на склоне торчащий из грунта мяч. Взяла палку и подковырнула его — мяч оказался … человеческим черепом.
— Вернулась домой. Ночь терзали сомнения, что делать с такой находкой? Утром решила: не по-человечески это как-то, надо всë же о находке сообщить в полицию! — рассказала нам Ирина, позвонив в редакцию «Комсомолки».
Вместе с читательницей мы отправились на место.
ПУСТОШЬ.
— Белостокская — улица Ближней Чижовки (находится на территории современного Ленинского района), — рассказал нам Владимир Размустов, историк, основатель паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «Вконтакте». — Ее первоначальное название — «улица Пажа», или «гора Пажа» — имеет географическое объяснение. Пажа (женский род, именительный падеж) — старорусское слово, обозначавшее пустошь, нежилое, разоренное, покинутое место. В XIX веке прибрежная бровка северных холмов Ближней Чижовки была свободной, незастроенной. Ее и называли Пажей (Пажами) еще до появления улицы.
Возможно, топоним указывал на городище, на место исчезнувшего, разоренного, покинутого людьми поселения. Известно, что на Чижовке существовало древнеславянское городище, но маловероятно, что о нем помнили, спустя несколько веков. Скорее, покинутой считали местность, где на ранних этапах существования Воронежа были кладбище и деревянная церковь, — местность, которую пришлось забросить из-за разрушений возвышенности, обвала горы. Одна часть Пажи относилась к городской территории (в том числе и Замошников бугор), в 1928 году она была присоединена к улице Бархатный бугор как безымянный переулок. Другая часть относилась к Чижовке. Она и превратилась в начале XX века в «улицу Пажу», переименованную в 1940 году в Белостокскую. Название улице дали в честь города Белостока, вошедшего в состав СССР вместе с Западной Белоруссией. Сейчас это территории Польши.
СТАРИННОЕ КЛАДБИЩЕ.
С южной стороны Белостокскую улицу замыкают жилые коттеджи, построенные в 1990-х годах на территории одного из древнейших кладбищ Воронежа Предтеченского кладбища. Оно находилось в слободе Чижовка, это конец современной улицы Веры Фигнер. Название получило по имени храма Иоанна Предтечи — церкви, вокруг которой после указа 1772 года было разбито первое общегородское кладбище.
А вообще, на этом холме еще при Петре I хоронили кораблестроителей. В конце XVII — начале XVIII века здесь была деревянная церковь с погостом. На обособленном участке, на приречном утесе, судя по документам, существовало и «Немецкое кладбище». Позже Предтеченское кладбище срослось с бывшим «Немецким» участком. С 1770-х годов по начало XIX века на нем часто хоронили знатных горожан.
— Захоронения на Предтеченском кладбище продолжались до начала XIX века, когда были открыты Чугуновское и Новостроящееся городские кладбища, — продолжает Владимир Размустов. — В 1942—1943 годах, оказавшись на передней линии боев, церковь Иоанна Предтечи была полностью разрушена, — руины ее снесли в начале 1950-х. Затем было уничтожено и кладбище, его территория постепенно застроилась жилыми домами, — так что к нашим дням следов погребений — склепов и надгробий — практически не осталось.
В послевоенное время на месте развалин Иоанно-Предтеченскую церкви построили продуктовый магазин. Сейчас он закрыт. По словам местных, вплоть до 1990 года за магазином еще простирался пустырь с холмиками: большая часть Предтеченского кладбища была цела, несмотря на фрагментарную застройку в 1950-е годы. Но в 1990—1992 годах, во время разрешенного здесь строительства жилых коттеджей, погост безвозвратно уничтожен. Достройка коттеджей «на костях» продолжалась и в 21 веке. Часть зданий числится по улице Веры Фигнер, другие же расположены по соседней Белостокской.
-Таким образом утрачены следы и одного из старейших кладбищ, с петровского времени, и возможные следы славянского городища IX — X веков. Никаких охранных археологических раскопок, как сейчас по законодательству в исторической части города, тогда не проводили, — сетует Размустов.
ВОЙНА.
В ходе Воронежского сражения в этом месте шли ожесточенные бои. Это левый фланг Чижовского плацдарма, где сражались бойцы сводного отряда народного ополчения Воронежа в сентябре 1942 года.
-Мой дед, Плотников Иван Титович, ставший комиссаром сводного отряда после гибели Куцыгина (именем которого названа улица) водил в атаку объединенные подразделения народополченцев и красноармейцев на позиции укрепленного пункта врага в районе Предтеченского кладбища, — поделился с нами Владимир Размустов. — В книге писателя Сергиенко «О тех, кто сражался за Воронеж» конца 1940Х, основанной на воспоминаниях участников событий, говорится: пошли в атаку на укрепрайон врага после залпа «Катюш» с левого берега. Можно представить, как эта территория выглядела после ВОВ.
ЛЕГЕНДА.
Рассказал нам Владимир Размустов и еще одну легенду.
— Во время одной из моих экскурсий «Прогулки историка» по местам боев народного ополчения подходили местные жители и рассказывали, что после ВОВ видели здесь поваленные и разбросанные надгробия «чекистов», работников НКВД. С ФИО, званиями, богатые надгробия, возможно, повторно использованные бывшие купеческие. Предполагали старожилы этих мест, что здесь в 1930-х был участок «чекистов» на кладбище. Но это или легенда, или байка, подтверждения ей в краеведческой литературе я не нашел.
НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ 19 ВЕКА.
Придя с Ириной Лысиковой на Белостокскую, мы нашли череп на прежнем месте, на пустыре заброшенного дома. И набрали номер дежурной части отдела полиции Ленинского района. По нашему заявлению приехал участковый, записал показания. А затем мы вызвали представителей поискового отряда «Патриот». Ведь найденные останки могли принадлежать бойцу, которого, по возможности, необходимо опознать.
Однако беглого взгляда эксперта на череп оказалось достаточно, чтобы сделать предварительный вывод — кости пролежали в земле больше сотни лет, точно.
— Череп деформирован, что-то тяжелое давило на него, — рассказал после осмотра представитель поискового отряда «Патриот» Евгений Филонов. — Кость пожелтела, череп частично разрушился, нет нижней челюсти. Судя по зубам, это нестарый человек, около 40 лет, предположительно, мужчина.
Не исключено, что несчастный погиб не своей смертью. При более внимательном осмотре на лобной кости черепа Евгений увидел трещину и отверстие. Повреждение было получено в результате удара. Но была ли травма прижизненной, приведшей к смерти, или череп пострадал уже после, — сказать трудно.
Вот что смог утверждать эксперт, так это то, что останки кто-то перемещал. В процессе перемещения и потерялась нижняя челюсть черепа.
ВМЕСТО ВЫВОДА.
Серый ноябрьский день стремительно таял, в сгущающихся сумерках поисковики принялись раскапывать грунт в месте обнаружения черепа. Может, какие-то сопутствующие предметы позволят определить принадлежность останков. Но в куче грунта под черепом попадался только бытовой мусор и кирпичи.
Тогда эксперты предположили, что череп обнаружили когда-то при работах местные жители. Не пожелали ввязываться в хлопоты по его «опознанию» и захоронению, а просто подбросили на территорию пустующего дома.
Хочется верить, что свет на историю прольет профессиональная экспертиза. Участковый передал череп на исследование в воронежский СУСК.
«Комсомолка» будет следить за развитием истории.