14:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Воронежцы сообщили о гранате возле школы № 74: детей эвакуировали
На месте работают оперативные службы.
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Днем пятницы, 10 ноября, жители Воронежа сообщили, что возле здания школы № 74 на улице Переверткина заметили подозрительный предмет, похожий на гранату.
В пресс-службе городской администрации заявили, что руководство учреждения оперативно, действуя по алгоритму, сообщило об этом в правоохранительные органы. Занятия в школе остановили, была проведена эвакуация.
— Службы моментально прибыли на место, проводят необходимые мероприятия. В настоящее время никому ничего не угрожает. Дополнительная информация будет позднее от соответствующего ведомства, — прокомментировали ситуацию в мэрии Воронежа.
В октябре РИА «Воронеж» рассказывало, что в столице Черноземья эвакуировали людей из отделения Сбербанка на Ленинском проспекте. Причиной стал замеченный горожанами бесхозный черный пакет. Его случайно оставил один из посетителей.