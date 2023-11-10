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14:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы сообщили о гранате возле школы № 74: детей эвакуировали

На месте работают оперативные службы.

Днем пятницы, 10 ноября, жители Воронежа сообщили, что возле здания школы № 74 на улице Переверткина заметили подозрительный предмет, похожий на гранату.

В пресс-службе городской администрации заявили, что руководство учреждения оперативно, действуя по алгоритму, сообщило об этом в правоохранительные органы. Занятия в школе остановили, была проведена эвакуация.

— Службы моментально прибыли на место, проводят необходимые мероприятия. В настоящее время никому ничего не угрожает. Дополнительная информация будет позднее от соответствующего ведомства, — прокомментировали ситуацию в мэрии Воронежа.

В октябре РИА «Воронеж» рассказывало, что в столице Черноземья эвакуировали людей из отделения Сбербанка на Ленинском проспекте. Причиной стал замеченный горожанами бесхозный черный пакет. Его случайно оставил один из посетителей.

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