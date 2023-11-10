15:20 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
Возле одной из ташкентских новостроек из-за дождя просел грунт
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в соцсетях распространилось видео с очередной новостройкой, которая пострадала от дождя. Кадры, действительно жалкие, лестница сломалась, низ здания просел, обнажив подвал. Радует в этой ситуации только одно — застройщик еще не успел передать квартиры жильцам, а значит ему придется все это переделать, сообщает корреспондент Podrobno.uz.