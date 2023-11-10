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15:20 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Возле одной из ташкентских новостроек из-за дождя просел грунт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в соцсетях распространилось видео с очередной новостройкой, которая пострадала от дождя. Кадры, действительно жалкие, лестница сломалась, низ здания просел, обнажив подвал. Радует в этой ситуации только одно — застройщик еще не успел передать квартиры жильцам, а значит ему придется все это переделать, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Территориальная инспекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства оперативно отреагировала на публикации в соцсетях и дало разъяснение по поводу дома № 234 на улице Гулабад в Шайхантахурском районе.

По данным чиновников, строительно-монтажные работы на данном объекте еще не завершены. Акт приемки зданий и сооружений в эксплуатацию застройщику не выдан.

Из-за неполного завершения строительно-монтажных работ на крыше здания дождевая вода стекала на грунт, защищающий фундамент здания, что и стало причиной проблем, показанных на видео. Кроме того, из-за дождя в некоторых местах была повреждена крыша..

«В настоящее время данные недостатки устраняются строительной организацией. Специалисты инспекции в настоящее время осуществляют контроль за качественным выполнением строительно-монтажных работ на данном объекте строительства», — подчеркнули в министерстве.

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Возле одной из ташкентских новостроек из-за дождя просел грунт. Видео
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