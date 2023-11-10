16:30 (мск), источник: АиФ Крым
В Крыму ребенок выстрелил себе в лицо из пневмата
Отец с сыном стреляли в поле по мишеням.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Саках маленький мальчик выстрелил себе в лицо из пневматического пистолета. Об этом сообщается в телеграм-канале «Mash на волне».
Отец с сыном вышли в поле пострелять по мишеням из пневматического пистолета. Пока отец выставлял новые бутылки-мишени 4-летний мальчик взял пистолет и выстрелил себе в лицо. Пуля попала в глаз. На место происшествия незамедлительно прибыла скорая помощь и ребенка увезли в больницу.
Медики успешно достали инородный предмет и зрение ребенка удалось сохранить. В результате происшествия, отец получил административное взыскание за неосторожность.