18:16 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Италии гражданин Молдовы пытался зарезать женщину: Его обнаружили со следами крови на руках и одежде
Наш соотечественник был арестован и доставлен в тюрьму.
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33-летний молдаванин арестован в Италии за покушение на убийство По данным правоохранителей, подозреваемый ударил ножом 52-летнюю незнакомую женщину-марокканку.
«Инцидент произошел в 2.30 ночи. 52-летняя марокканка бежала в сторону вокзала, ее остановили сотрудники железнодорожной полиции, которые тут же вызвали службу 118. Карабинеры отправились по следу преступника и в скором времени его задержали», — сообщает итальянская пресса.
Полиция обнаружила мужчину со следами крови на руках и одежде. Он признал свою вину, но отказался сообщить, куда выбросил оружие.
Карабинеры осмотрели территорию и обнаружили нож со сломанным лезвием, залитым кровью. Обвиняемый, по распоряжению прокуратуры Болоньи, был арестован и доставлен в тюрьму.