16:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Обнаруженные возле школы в Воронеже гранаты оказались учебными
Угрозу они не представляли.
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Специалисты закончили работать с предметами, похожими на гранаты, которые нашли местные жители возле школы № 74 на Левом берегу в Воронеже. В мэрии подтвердили, что они не были боевыми.
— Это учебные гранаты, которые изначально не представляли угрозы, — отметили в горадминистрации.
И поблагодарили горожан за бдительность. Поскольку ранее в другую школу — № 76 параллельно поступил звонок о минировании. Однако видимых угроз не было.
— Там тоже отрабатывают по алгоритму, — уточнили в мэрии.
Напомним, что 10 ноября были прекращены занятия в школе № 74 на улице Переверткина, а ученики эвакуированы. Причиной стали сообщения граждан о том, что рядом со зданием школы лежат предметы, похожие на ручные гранаты. Руководство школы немедленно сообщило о случившемся в правоохранительные органы.