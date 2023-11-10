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16:30 (мск), источник: РИА Новости

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области из-за ДТП остановили движение

Автодор: из-за ДТП нет движения на 662 километре М-4 «Дон» в Воронежской области.

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Движение транспорта остановлено на 662-м километре автотрассы М-4 «Дон» в Воронежской области из-за ДТП, сообщил «Автодор» в своем телеграм-канале.

«Из-за ДТП нет движения на 662 км М-4 “Дон” в Воронежской области. Организован перепуск движения. В сторону Москвы на 672 км в сторону Москвы и в сторону юга на 636 км», — говорится в сообщении «Автодора».

Как рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Воронежской области, ДТП произошло в Павловском районе около в 15.00 мск на 662-м километре трассы «Дон».

«По предварительным данным, водитель большегрузного транспортного средства Renault с полуприцепом не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на опору цифрового стенда, которая упала на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель большегруза скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщил представитель ГУМВД.

Полиция проводит проверку, сотрудники Госавтоинспекции занимаются устранением затора на трассе.

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