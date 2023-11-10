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17:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Разлив нефти в Черном море зафиксировали в Новороссийске

Власти Новороссийска сообщили о разливе нефти в Черном море.

В порту Новороссийска зафиксировали разлив нефти. Об этом в своем сообщил замглавы города Александр Яменсков.

— Предположительно, это произошло из-за гидроудара. ЧС не вводилась, последствия устраняются, — написал на официальной странице в соцсетях заместитель мэра.

На маслянистое пятно в море и суету вокруг него обратили внимание горожане. Они забили тревогу в соцсетях. Позже появилось заявление властей.

Сообщается также, что нефть удалось оперативно собрать и последствий для экологии нет.

Напомним, год назад Росприроднадзор оштрафовал на 150 тысяч рублей торговый порт Новороссийска за разлив нефти.

Пятно нефтепродуктов в Черном море в районе причала обнаружили в январе 2022 года. При этом сотрудники порта не сообщили о случившемся. В отношении НМТП возбудили дело.

Между тем, сотрудники порта настаивали, что устранили пятно в тот же день.

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