10 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews
В Хорезме задержан гражданин, пытавшийся вывезти из страны браслеты начала XX века
Драгоценности были изъяты и переданы Хивинскому государственному музею-заповеднику «Ичан-Кала».
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По данным пресс-службы Управлении таможни Хорезмской области, инцидент произошел на пограничном таможенном посту «Шават» Хорезмской области. Сотрудники правоохранительных органов остановили двигавшегося по зелёному коридору пассажира, который пытался вывезти 2 старинных браслета.
Согласно заключению искусствоведческой экспертизы, браслеты ручной работы из смеси никеля, меди, олова и серебра относятся к началу XX века и являются культурным достоянием, имеющим историко-художественную ценность.
Решением суда обнаруженные драгоценности были переданы в государственную собственность Хивинскому государственному музею-заповеднику «Ичан-Кала».
Такого рода браслеты являются видом украшений, которые женщины носят на запястье, и изготавливаются в основном из золота, серебра или меди.
Напомним, в соответствии с законом РУз от 29 августа 1998 года «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и постановлением Кабинета министров от 23 марта 1999 года «О вывозе и ввозе культурных ценностей» культурные ценности, созданные 50 лет назад и ранее, не могут быть вывезены за пределы республики.