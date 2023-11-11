05:15 (мск), источник: ТАСС
СМИ: в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе идут бои
ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские войска достигли окрестностей больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. Об этом сообщает иранское новостное агентство ISNA.
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По его данным, в непосредственной близости от здания идут ожесточенные бои.
Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, из-за боестолкновений в медицинском комплексе было полностью отключено электричество. Восстановить подачу электроэнергии удалось только в отделении неотложной помощи «Аш-Шифы».