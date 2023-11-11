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Палестино-израильский конфликт
05:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе идут бои

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские войска достигли окрестностей больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. Об этом сообщает иранское новостное агентство ISNA.

Источник: Reuters

По его данным, в непосредственной близости от здания идут ожесточенные бои.

Как сообщил агентству представитель палестинского Минздрава, персонал медучреждения не может покинуть здание из-за боевых действий даже для того, чтобы захоронить погибших. «Мы создадим братскую могилу в комплексе “Аш-Шифа”, чтобы похоронить погибших, выйти на улицу возможности нет», — сказал он.

Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, из-за боестолкновений в медицинском комплексе было полностью отключено электричество. Восстановить подачу электроэнергии удалось только в отделении неотложной помощи «Аш-Шифы».

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