07:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Вонзила нож в шею: в Слюдянке 26-летнюю женщину подозревают в жестоком убийстве
26-летнюю жительницу Слюдянки задержали по подозрению в убийстве.
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В городе Слюдянке Иркутской области обычная ссора закончилась убийством. В расправе обвиняют 26-летнюю женщину. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.
— По версии следствия, фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории частного домовладения, в ходе ссоры из личных неприязненных отношений, имевшимся при себе ножом нанесла один удар в шею 41-летнему знакомому, который скончался на месте, — описывают преступление следователи.
По информации сотрудников Следкома, после убийства мужчины она выбросила холодное оружие.
В настоящее время подозреваемая в страшном преступлении женщина задержана. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о другом деле. В Усть-Ордынском мать заморила насмерть голодом 12-летнего школьника. При этом, у нее осталось еще четверо детей.