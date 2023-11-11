09:26 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Открыли движение на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган
Сотрудники ГИБДД сняли ограничения на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, введённые ранее из-за аварии.
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«Движение транспорта восстановлено в полном объеме», — сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
10 ноября на 60-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись грузовики «Мерседес» и «ДАФ». По предварительной информации, водитель первого выехал на встречную полосу, что и повлекло аварию. В результате ДТП пострадал водитель «Мерседеса». Он получил травмы различной степени тяжести. Скорая доставила его в больницу.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что 2 ноября в Свердловской области ограничили движение для грузового и пассажирского транспортов на дорогах Сухой Лог — Рефтинский, Брусяны — Светлое — Белокаменный.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что дороги перекрыли в связи с неудовлетворительными дорожными условиями.