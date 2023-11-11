09:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В Смоленской области никто не пострадал при атаке беспилотником

При падении беспилотника в Смоленской области никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин. О перехвате двух беспилотников в Смоленской и Московской областях ранее сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Анохин написал в Telegram, что ночью средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Смоленским районом был «обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа». «Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности», — добавил губернатор.

Власти Московской области пока не сообщали о последствиях попытки атаки беспилотником. Минобороны РФ информацию также не уточняло.

Регионы Центрального федерального округа неоднократно подвергались атакам беспилотниками на фоне конфликта России и Украины. В последний раз об уничтожении БПЛА над Московской областью Минобороны РФ сообщало 7 октября.

Леонид Уварчев

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