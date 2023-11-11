В Смоленской области никто не пострадал при атаке беспилотником

Анохин написал в Telegram, что ночью средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Смоленским районом был «обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа». «Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности», — добавил губернатор.
Власти Московской области пока не сообщали о последствиях попытки атаки беспилотником. Минобороны РФ информацию также не уточняло.
Регионы Центрального федерального округа неоднократно подвергались атакам беспилотниками на фоне конфликта России и Украины. В последний раз об уничтожении БПЛА над Московской областью Минобороны РФ сообщало 7 октября.