09:20 (мск), источник: Комсомольская правда
«Поспорил с одноклассником»: в Новосибирской области школьник ударил 11-летнюю девочку ногой по голове
В Новосибирской области школьник ударил 11-летнюю девочку ногой по голове.
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ЧП произошло в одной из школ города Татарска: шестиклассник избил 11-летнюю девочку. О случившемся КП-Новосибирск рассказала ее мама.
— Дочка переоделась и пошла на урок физкультуры. У этого мальчика к тому времени он как раз закончился. Дочка вышла из раздевалки, и он стал ее доставать, — рассказала КП-Новосибирск Елена Бондаренко, мама девочки.
По словам женщины, после этого мальчик встал на скамейку и с вертушки ударил ее дочку по голове.
— Мне позвонили со школы и сказали, что дочка получила удар в лицо. Я думала, что дети просто столкнулись. Когда приехала в школу, узнала, что дочка получила удар ногой по лицу, — говорит сибирячка.
Елена отвезла дочку в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение. У ребенка сейчас вывихнута нижняя челюсть.
— Дочка лежит в больнице в отделении хирургии. Она питается через трубочку, — уточняет Елена. — Я выяснила, что этот мальчик ударил мою дочку на спор.
Как оказалось на школьника, ударившего девочку, уже были жалобы. Парень стоит на учете в ПДН.
— Я написала заявление в полицию, буду писать в Министерство образования и уполномоченной по правам ребенка, — говорит мама школьницы.
МНЕНИЕ ЮРИСТА.
КП-Новосибирск обратились за комментарием к юристу Никите Иванкову. Он объяснил, кто должен понести ответственность:
— Если ЧП произошло в школе на уроке или перемене, то она будет нести ответственность, как юридическое лицо. Это происходит, потому что мальчику еще нет 14 лет. Поэтому все иски надо предъявлять ей. Параллельно нужно подать иск в суд, чтобы родители ребенка возместили моральный вред пострадавшей, — рассказал КП-Новосибирск Никита Иванков, юрист.