09:18 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми бетономешалка провалилась в яму
Попавшая в яму на улице Левченко бетономешалка легла на бок.
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Необычное ДТП произошло вечером в пятницу в Индустриальном районе Перми. Здесь на улице Левченко многотонная бетономешалка попала колесом в яму, а через какое-то время легла на бок. Информация об этом и фото с места происшествия появились в группе ВКонтакте ЧП ДТП Пермь.
По сообщениям очевидцев, около 20.30 бетономешалка попала задними колесами в яму. Спустя какое-то время провал расширился, и машина легла на бок.
Движение на этом участке оказалось затруднено, так как фура перекрыла практически всю проезжую часть.
— Произошел провал грунта, в результате ДТП пострадавших нет, — прокомментировали дорожное происшествие в ГУ МВД России по Пермскому краю.