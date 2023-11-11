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09:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми бетономешалка провалилась в яму

Попавшая в яму на улице Левченко бетономешалка легла на бок.

Источник: Комсомольская правда

Необычное ДТП произошло вечером в пятницу в Индустриальном районе Перми. Здесь на улице Левченко многотонная бетономешалка попала колесом в яму, а через какое-то время легла на бок. Информация об этом и фото с места происшествия появились в группе ВКонтакте ЧП ДТП Пермь.

По сообщениям очевидцев, около 20.30 бетономешалка попала задними колесами в яму. Спустя какое-то время провал расширился, и машина легла на бок.

Движение на этом участке оказалось затруднено, так как фура перекрыла практически всю проезжую часть.

— Произошел провал грунта, в результате ДТП пострадавших нет, — прокомментировали дорожное происшествие в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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