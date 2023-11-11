08:53 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
На перевале Камчик загорелась фура: движение на время перекрыли
Грузовой автомобиль следовал из Ферганской долины в стороны Ташкента.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня, 11 ноября, примерно в 07:55 на 222 км автодороги Гулистан — Бука — Ангрен — Коканд произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «Камчикавтойул».
В грузовом автомобиле, следовавшему по маршруту Ферганская долина — Ташкент, вспыхнул пожар. Движение по этому направлению было приостановлено до 08:55. Поскольку велись работы по тушению пожара грузовика.
Отмечается, что движение в обратную сторону «Ташкент — Ферганская долина» не приостанавливалось.