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08:58 (мск), источник: РИА Новости

Движение по М-4 «Дон» в Воронежской области открыли в обоих направлениях

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области открыли в обоих направлениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 «Дон» в Воронежской области открыто в обоих направлениях, сообщил «Автодор».

Ранее в компании сообщали о восстановлении движения транспорта в сторону Москвы.

«Движение по М-4 “Дон” на 662 километре открыто в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

В пятницу представитель ГУМВД по Воронежской области рассказал РИА Новости, что ДТП произошло в Павловском районе около 15.00 мск на 662-м километре трассы «Дон». Также «Автодор» сообщал об остановке движения.

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