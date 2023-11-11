Суд в Бресте приговорил наркокурьера к 11 годам колонии

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Брестского района огласил приговор по уголовному делу о покушении на незаконный оборот опасного психотропа в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Фигурант был участником организованной группы, которая занималась наркооборотом. Он работал там курьером-закладчиком. В мессенджере получал от руководителя группы географические координаты тайников с психотропными веществами для дальнейшей реализации.
Так, в августе обвиняемый получил информации о месте нахождения тайника на территории Брестского района. Это сообщение было отправлено от человека, преступную деятельность которого пресекли правоохранители. В тайнике находился муляж с мефедроном. Когда фигурант приехал для извлечения психотропа, его задержали сотрудники органов внутренних дел.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 14 и ч.4 ст. 328 УК. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 200 базовых величин штрафа — Br7,4 тыс.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.