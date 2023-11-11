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10:12 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Суд в Бресте приговорил наркокурьера к 11 годам колонии

Фигурант был участником организованной группы, которая занималась наркооборотом. Он работал там курьером-закладчиком. В мессенджере получал от руководителя группы географические координаты тайников с психотропными веществами для дальнейшей реализации.

Источник: AP 2023

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Брестского района огласил приговор по уголовному делу о покушении на незаконный оборот опасного психотропа в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Фигурант был участником организованной группы, которая занималась наркооборотом. Он работал там курьером-закладчиком. В мессенджере получал от руководителя группы географические координаты тайников с психотропными веществами для дальнейшей реализации.

Так, в августе обвиняемый получил информации о месте нахождения тайника на территории Брестского района. Это сообщение было отправлено от человека, преступную деятельность которого пресекли правоохранители. В тайнике находился муляж с мефедроном. Когда фигурант приехал для извлечения психотропа, его задержали сотрудники органов внутренних дел.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 14 и ч.4 ст. 328 УК. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 200 базовых величин штрафа — Br7,4 тыс.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.

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