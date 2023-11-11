09:38 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Железногорске мать на сутки оставила троих детей одних дома
Двум малышам — полтора года, старшей девочке — 8 лет.
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Жительница Железногорска оставила трех своих детей на сутки одних в комнате общежития. В полицию обратились соседи семьи.
Прибыв на место инспекторы ПДН обнаружили двух детей полутора лет и одного 8-летнего. Мамы дома не было.
«Опрашивая соседей, полицейские установили, что почти сутки дети находились без присмотра, бегали по общей площадке босиком в нижнем белье. Несколько раз соседи кормили голодных детей своими продуктами, помогли им одеться (комната, в которой проживает семья, была открыта)», — рассказали в полиции.
При этом в холодильнике, где нашли детей, почти не было еды — только свежая капуста.
Детей поместили в приют. Мать уже допросили. Она рассказала, что была в гостях у подруги, где они пили спиртное, в какой-то момент женщина уснула.
На железногорку составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Как сообщили в ГУ МВД по краю, женщина официально имеет статус матери-одиночки.
Напомним, в Красноярске в семье сыроедов умерла двухлетняя девочка. Она заболела коронавирусом, но родители не вызвали врачей. Следователи предполагают, что организм ребенка не справился, так как был ослаблен из-за неправильного питания.