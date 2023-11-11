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10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Труп 16-летнего гимназиста нашли в квартире на Литейном проспекте в Петербурге

Мертвого десятиклассника нашли в квартире на Литейном проспекте в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

16-летний гимназист погиб в центре Петербурга. Бездыханное тело юноши нашли в квартире на Литейном проспекте. Об этом пишет АН «Оперативно прикрытие».

— Один из знакомых юноши позвонил в 112 и рассказал, что общался с погибшим, но он не был похож на себя. Когда полиция нагрянула в квартиру, дверь открыла 69-летняя пенсионерка. С ее слов, она спала и ничего не слышала. Однако правоохранители нашли повешенное тело гимназиста в его комнате, — передает агентство.

Как выяснилось, отец школьника умер 12 лет назад, мать живет в Шушарах с четырехлетним ребенком. Школьник не стоял на учете в полиции или психиатра не состоял. Со слов одноклассника, вел себя спокойно, конфликтов с другими учениками не имел, как и каких-либо склонностей. Труп направлен в морг. Следователи изъяли мобильный телефон и планшет погибшего.

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