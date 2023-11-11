Пенсионерка по приказу «полковника из Минска» чуть не лишилась квартиры

История началась со звонка в мессенджере.
Женщине нужно было втайне от всех связаться с риелтором, продать квартиру и получить дальнейшие инструкции. «Полковник» оказывал "сопровождение: часто звонил, пошагово объяснял все действия, требовал детальных отчетов.
Мошенник сбросил пенсионерке контакты риелторов. К потерпевшей приехали две сотрудницы агентства недвижимости из соседнего города. Бабушка собрала необходимые документы и подписала с ними договор.
Вскоре нашелся покупатель. Женщина получила предоплату и доложила об успехе куратору. Тот велел после продажи квартиры временно прописаться в Минском районе и привезти в столицу вырученные деньги.
Жертва обмана собралась в дорогу, но неожиданно ее навестили те самые риелторы и стали уговаривать расторгнуть договор купли-продажи. «Совестливые агенты заподозрили подвох со стороны телефонных мошенников и попытались предотвратить беду: убеждали, приводили примеры мошенничества из тематической статьи на специализированной интернет-площадке по торговле недвижимостью», — отметили в СК.
Когда риелторы ушли, растерянная пенсионерка позвонила «Виктору Николаевичу», а тот разозлился, ругал риелторов и настаивал на завершении сделки, грозил потерей денег и квартиры. Тогда женщина решилась позвонить родственникам. Те обратились в милицию.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ст. 209 (покушение на мошенничество) УК Беларуси.
P. S.: Покупателю задаток вернули.