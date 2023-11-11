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11:48 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Пенсионерка по приказу «полковника из Минска» чуть не лишилась квартиры

В Светлогорске (Гомельская область) 80-летняя пенсионерка поверила профессиональному аферисту и едва не лишилась жилья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Источник: Смартпресс

История началась со звонка в мессенджере.

«Женщине позвонил якобы полковник из Минска и огорошил неприятной новостью: известная мошенница выставила на аукцион ее квартиру. Собеседник представился Виктором Николаевичем и попросил помощи в поимке преступницы. После убедительной тирады законопослушная пенсионерка согласилась посодействовать», — говорится в сообщении.

Женщине нужно было втайне от всех связаться с риелтором, продать квартиру и получить дальнейшие инструкции. «Полковник» оказывал "сопровождение: часто звонил, пошагово объяснял все действия, требовал детальных отчетов.

Мошенник сбросил пенсионерке контакты риелторов. К потерпевшей приехали две сотрудницы агентства недвижимости из соседнего города. Бабушка собрала необходимые документы и подписала с ними договор.

Вскоре нашелся покупатель. Женщина получила предоплату и доложила об успехе куратору. Тот велел после продажи квартиры временно прописаться в Минском районе и привезти в столицу вырученные деньги.

Жертва обмана собралась в дорогу, но неожиданно ее навестили те самые риелторы и стали уговаривать расторгнуть договор купли-продажи. «Совестливые агенты заподозрили подвох со стороны телефонных мошенников и попытались предотвратить беду: убеждали, приводили примеры мошенничества из тематической статьи на специализированной интернет-площадке по торговле недвижимостью», — отметили в СК.

Когда риелторы ушли, растерянная пенсионерка позвонила «Виктору Николаевичу», а тот разозлился, ругал риелторов и настаивал на завершении сделки, грозил потерей денег и квартиры. Тогда женщина решилась позвонить родственникам. Те обратились в милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ст. 209 (покушение на мошенничество) УК Беларуси.

P. S.: Покупателю задаток вернули.

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