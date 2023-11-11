11:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Новосибирцу запретили ездить на купленном Lexsus из-за бывшего владельца авто
На автомобиль был наложен арест.
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Новосибирцу запретили ездить на купленном Lexsus. Бывший владелец попался за пьяную езду, а через четыре дня решил продать автомобиль.
По информации прокуратуры, Ленинский районный суд наложил на Lexsus RX400h 2005 года выпуска арест. Бывшему автовладельцу предъявили обвинение по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Сейчас суд запретил новосибирцу распоряжаться новым авто, в том числе продавать его.