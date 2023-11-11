11:30 (мск), источник: Комсомольская правда
У него пистолет! Самолет вернулся на стоянку в аэропорту Сочи, когда у пассажира заметили оружие
Пистолет не нашли у пассажира самолета из Сочи.
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ЧП произошло на борту рейса Сочи — Пенза 7 ноября. Пассажиры благополучно прошли регистрацию и контроль, просветили багаж рентгеном и расселись по рядам Boeing-737 RA-73188.
Однако только борт вырулил на взлет, а стюардессы предупредили всех, как необходимо вести себя в этот момент, поступил сигнал тревоги.
«Экипаж самолета запросил возврат на стоянку аэропорта Сочи, Адлер, Краснодарского края России и вызвал полицию по причине того, что у одного из пассажиров наблюдали пистолет. Сотрудники ЛОП и САБ аэропорта поднялись на борт», — сообщает Телеграм-канал AVIAINCIDENT.
В аэропорту Сочи комментировать инцидент отказались.
Однако, проверив личные вещи, пистолета у пассажиров не нашли.
Рейс вылетел в Пензу с опозданием.