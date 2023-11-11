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Палестино-израильский конфликт
12:32 (мск), источник: Российская газета

Армию Израиля остановили в районе больницы «Аль-Шифа» в Газе

Израильских военных остановили палестинские силы в районе медицинского центра «Аль-Шифа» в секторе Газа, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Источник: Reuters

По данным издания, бойцы палестинских формирований дали ожесточенный отпор израильским военным «более чем на пяти направлениях в городе Газа».

Агентство также рассказало о формировании «мощной линии обороны, остановившей продвижение оккупационных [израильских] сил к медицинскому центру “Аль-Шифа”.

При этом, отмечается в тексте, «отдельные подразделения Армии обороны Израиля попали в засаду», а несколько ее военнослужащих были уничтожены, как и несколько танков израильских ВС.

Агентство сообщает также со ссылкой на Медицинскую благотворительную организацию MSF Internationa о значительном усилении интенсивности израильских нападений на больницу «Аль-Шифа» в Газе.

«Мы настоятельно повторяем наши призывы прекратить нападения на больницы и обеспечить защиту медицинских учреждений, персонала и пациентов», — подчеркнули в организации.

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