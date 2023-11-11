Армию Израиля остановили в районе больницы «Аль-Шифа» в Газе

По данным издания, бойцы палестинских формирований дали ожесточенный отпор израильским военным «более чем на пяти направлениях в городе Газа».
Агентство также рассказало о формировании «мощной линии обороны, остановившей продвижение оккупационных [израильских] сил к медицинскому центру “Аль-Шифа”.
При этом, отмечается в тексте, «отдельные подразделения Армии обороны Израиля попали в засаду», а несколько ее военнослужащих были уничтожены, как и несколько танков израильских ВС.
Агентство сообщает также со ссылкой на Медицинскую благотворительную организацию MSF Internationa о значительном усилении интенсивности израильских нападений на больницу «Аль-Шифа» в Газе.
«Мы настоятельно повторяем наши призывы прекратить нападения на больницы и обеспечить защиту медицинских учреждений, персонала и пациентов», — подчеркнули в организации.